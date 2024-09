Policial agride segurança e ameaça atirar em outro na saída de festa

Na última semana de fevereiro, três morreram e dois ficaram feridos - Foto: Reprodução | Freekpik

Um policial civil do Distrito Federal foi preso na noite de sexta-feira, 30, após, supostamente, ameaçar um segurança na saída de uma festa no Setor de Indústrias Gráficas (SIG). O agente teria apontado uma arma de fogo para o vigilante.

A confusão teria começado ainda dentro da festa, quando o policial civil tentou paquerar uma mulher que estava acompanhada.

Os amigos da mulher teriam ficado irritados com a atitude do policial e o imobilizaram. Os seguranças do evento foram acionados e expulsaram o agente do local.

Ao sair do evento, o policial teria ido até seu carro, pegado a arma de fogo e retornado à entrada da festa. Segundo relatos, com a arma arma na mão, ele deu um tapa na cara de um dos seguranças. Quando outro vigilante tentou intervir, o policial apontou a arma para ele, ameaçando atirar.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o policial em uma barraca de cachorro-quente próxima ao evento. Ele se identificou como membro da PCDF e negou qualquer envolvimento na confusão. No entanto, os seguranças mantiveram a versão dos fatos.