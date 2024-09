Homem com 205kg de maconha sofre acidente e droga fica jogada na pista

- Foto: Divulgação / PMR

Um motorista que transportava 205 kg de maconha se envolveu em um acidente na MGC-497, em Campina Verde, no Triângulo Mineiro, neste sábado, 31. A Polícia Militar (PM) informou que o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com um caminhão.

De acordo com os militares, durante uma operação de trânsito na rodovia, equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Meio Ambiente notaram um veículo em alta velocidade realizando manobras perigosas.

O motorista ignorou a ordem de parada e continuou a alta velocidade, forçando outros veículos a desviarem da pista. Uma operação de cerco e bloqueio foi feita e próximo ao km 203, o veículo perdeu o controle e colidiu com um caminhão.

O motorista do carro ficou preso às ferragens e foi resgatado em estado grave, sem documentos pessoais e em parada cardiorrespiratória.

Ele foi encaminhado ao pronto-socorro, onde permaneceu em estado crítico. No interior do veículo, foi encontrado um celular quebrado. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local, e o veículo foi removido por um guincho.