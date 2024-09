Homem em situação de rua morre após ser espancado em Feira de Santana

- Foto: Divulgação/Polícia Civil da Bahia

Um homem em situação de rua morreu no sábado, 31, após ter sido espancado na sexta-feira (30), em Feira de Santana, cidade a 120 km de Salvador. Ele teve lesões no rosto e no crânio. O suspeito de cometer o crime foi autuado em flagrante.

A vítima, que não teve a identidade revelada, foi levada por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde.



De acordo com o site Acorda Cidade, o delegado João Rodrigo de Souza Uzzum presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo para o Departamento de Polícia Técnica para ser necropsiado.