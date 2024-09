Suspeito de roubar e matar idoso em Feira de Santana é preso

Policiais civis identificaram a motocicleta utilizada no crime. - Foto: Ascom / PC

Um homem apontado como um dos autores do latrocínio contra Venâncio Alves de Oliveira, de 65 anos, em Feira de Santana, foi preso por equipes do Departamento Especializado de Investigações na quarta-feira, dia 28.

A vítima foi morta por disparo de arma de fogo, após uma tentativa de assalto, na noite de terça, 27, na Avenida Padre José de Anchieta, bairro Rua Nova.

Por meio de diligências investigativas, os policiais civis identificaram a motocicleta utilizada no crime e ficou constatado que a mesma era adulterada. A identificação do veículo permitiu localizar o antigo proprietário, o qual forneceu dados do atual dono.

“Além dos dois homens que estavam na motocicleta, foi identificado um terceiro envolvido. As diligências, incluindo a coleta de depoimentos, levaram à prisão de um dos autores na cidade de São Gonçalo dos Campos. O suspeito, responsável pelo planejamento do latrocínio, identificou a vítima, o local do crime e forneceu a motocicleta utilizada”, explicou o titular da DRFR, delegado André Ribeiro.

O preso está à disposição da Justiça. A prisão preventiva dele e dos outros dois suspeitos foi requisitada ao Poder Judiciário.