Saiba quem são os PMs presos por sequestro em Salvador

Dois dos três policiais militares presos durante operação foram identificados - Foto: Poliana Lima / Ascom-PC

Dois dos três policiais militares presos durante operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, dia 29, foram identificados. Dois deles são da ativa: um é Jorge Nery, soldado lotado na 37º CIPM da Liberdade e o outro é Roque Jesus Dorea, capitão do Departamento Pessoal da PM-BA. O terceiro é um militar da reserva que foi demitido por prática de extorsão, mas ainda não teve o nome divulgado.

Os agentes são investigados pela morte de dois homens, após sequestro e extorsão e serão ouvidos e posteriormente transferidos para o Batalhão de Polícia de Choque, em Lauro de Freitas.

Leia mais

>> Polícia apreende armas e celulares com PMs presos por sequestro

>> Três policiais são presos em Salvador por sequestro e homicídios

As vítimas foram identificadas como Jeferson Sacramento Santos e Joceval Santos Souza. De acordo com a polícia, os dois tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda segundo a corporação, Joceval era padrasto de Jeferson.

“Nós acompanhamos as negociações e conseguimos identificar os indivíduos que praticaram esse crime que é hediondo e hoje culminou com a prisão deles. Valores não chegaram a ser pagos, mas mesmo assim eles mataram essas vítimas, que foram sequestradas na comunidade de Quingoma, em Lauro de Freitas”, detalhou Adailton Adam, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

As ordens judiciais foram cumpridas nos bairros de Brotas, Nova Brasília e Itapuã, em Salvador, e em Caji, no município de Lauro de Freitas, por equipes da Coordenação de Operações e da Delegacia Antissequestro (DAS), com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar.

Armas e dinheiro

Pistolas calibres 9 mm e .380, celulares, um revólver 357, munições, um carregador de fuzil 7.62 e a quantia de R$ 1.858 foram apreendidos pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com os três militares investigado presos nesta quinta.

Os materiais passarão por perícia, enquanto a origem do dinheiro será investigada.