Polícia apreende armas e celulares com PMs presos por sequestro

Três militares são investigados pela morte de dois homens, após sequestro e extorsão - Foto: Poliana Lima/ Ascom PCBA

Pistolas calibres 9 mm e .380, celulares, um revólver 357, munições, um carregador de fuzil 7.62 e a quantia de R$ 1.858 foram apreendidos pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com três militares investigados pela morte de dois homens, após sequestro e extorsão.

Os presos, um soldado, outro capitão - ambos da ativa - e o terceiro da reserva, serão ouvidos e posteriormente serão transferidos para o Batalhão de Polícia de Choque, em Lauro de Freitas.

Leia mais

>> PMs suspeitos de sequestros são presos durante operação em Salvador

>> Vídeo: cachorro é baleado por agente da Guarda Municipal em Itapuã

“As investigações iniciaram após familiares de duas vítimas relatarem o desaparecimento no dia 11 do mês passado. Segundo eles, os investigados pediram valores para liberação, e no dia seguinte, os dois sequestrados foram encontrados mortos”, disse o diretor do Deic, Thomas Galdino.

Os materiais passarão por perícia, enquanto a origem do dinheiro será investigada.

As ordens judiciais foram cumpridas nos bairros de Brotas, Nova Brasília e Itapuã, em Salvador, e em Caji, no município de Lauro de Freitas, por equipes da Coordenação de Operações e da Delegacia Antissequestro (DAS), com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar.