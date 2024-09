Vídeo: cachorro é baleado por agente da Guarda Municipal em Itapuã

- Foto: Redes sociais

Um cachorro foi baleado na tarde desta quarta-feira, 28, por um guarda municipal. A situação aconteceu no bairro de Itapuã, em Salvador, e gerou grande repercussão entre moradores locais, que demonstraram indignação com ação do agente.

Procurada, a Guarda Civil Municipal explicou ao Portal A TARDE que houve um incidente e que a ação "foi necessária para conter o animal, que tentou avançar no guarda durante uma abordagem".

"Sobre um incidente ocorrido na manhã de hoje, nas proximidades da Escola Manoel Lisboa, no bairro de Itapuã, a Guarda Civil Municipal de Salvador informa que, durante patrulhamento preventivo na área externa da unidade de ensino, os agentes se depararam com uma tentativa de roubo envolvendo um aluno da Escola Estadual Dona Jane Gomes. Ao abordarem os indivíduos suspeitos, os agentes notaram inconsistências nas informações prestadas e a ausência de documentos que comprovassem suas identidades. Em razão disso, os suspeitos foram informados que seriam encaminhados para a delegacia, onde seria realizada a correta identificação.Durante a ação, um dos envolvidos resistiu à abordagem e tentou evadir-se do local. Em meio à situação, um cão agressivo avançou em um dos guardas que tentavam conter o suspeito. Para garantir a integridade física do agente em questão e afastar o animal, foi necessário efetuar um disparo", diz a nota da gaurda.

A corporação informou ainda que após o incidente, um morador local prestou assistência ao cão levando-o ao hospital veterinário, sendo o fato acompanhado pelos guardas civis. Além disso, um indivíduo foi detido e encaminhado para a delegacia do bairro de Itapuã. O animal encontra-se estável, recebendo os cuidados necessários".



"A GCM reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade escolar e continua atuando para prevenir e reprimir ações delituosas nas proximidades das instituições de ensino, além de seu comprometimento com a causa animal", reforça a guarda.

