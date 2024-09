Ambulante denuncia agressão de Guarda Municipal: "Afundou meu osso"

- Foto: Arquivo Pessoal

Um ambulante denunciou ter sido agredido por três agentes da Guarda Civil Municipal de Salvador no último sábado, 24. O caso aconteceu no bairro do Comércio, em Salvador, em frente ao Elevador Lacerda, um dos cartões postais da cidade.

De acordo com o relato de Sidnelson Campos Oliveira ao Portal A TARDE, a agressão aconteceu enquanto ele ia se encontrar com o pai para almoçar, próximo ao seu ponto de trabalho. Na ocasião, uma viatura da GCM se aproximou e o abordou de forma truculenta, segundo ele.

"Ele mandou encostar, mandou colocar a mão na cabeça. Eu falei que eu estava com a mão ocupada, que ia colocar uma mão ou duas, ele falou para eu colocar as quentinhas nas minhas partes íntimas, disse.

Neste momento, teriam se iniciado as agressões. "Eu botei a quentinha no chão, ele começou a me agredir, me deu logo um murro na minha face, que afundou o meu osso, quebrou o maxilar e me deu uma bicuda", relatou.

No mesmo dia, ele e o pai foram até a 3ª Delegacia Territorial do Bomfim e registraram o Boletim de Ocorrência, além de relatar o caso na ouvidoria do GCM e no Ministério Público (MP-BA). O jovem também realizou exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica.

Boletim de ocorrência junto a Polícia Civil | Foto: Arquivo Pessoal

Nos documentos da denúncia feita ao Ministério Público da Bahia, aos quais a reportagem do Portal A TARDE teve acesso, é detalhado o depoimento da vítima. Segundo o relato, após sofrer as agressões, foi ordenado que ela saísse correndo. O Guarda Civil Municipal, identificado nos autos da denúncia, teria atirado em direção a Sidnelson e pego a carteira do ambulante, com dinheiro e documentos.



"O guarda civil citado e mais dois outros guardas, cujos nomes não foram divulgados, ordenaram ao noticiante, sob ameaça, que saísse correndo do local. Ao mesmo tempo, um dos guardas civis apontou uma arma de fogo do tipo pistola 9mm e atirou contra o ambulante e que o guarda civil já citado anteriormente levou a carteira do denunciante, que continha R$ 300 em espécie e toda a documentação", diz o documento.

Ambulante encontrou cápsula do projétil que teria sido disparado pelo guarda municipal contra ele | Foto: Arquivo Pessoal

De acordo com a denuncia do ambulante, os ferimentos foram tratados no Hospital Geral do Estado, que "de pronto, ao identificar a grave lesão corporal, fez uma cirurgia na parte lateral do crânio".



Ao Portal TARDE, a Guarda Municipal informou através de nota que os ferimentos do ambulante foram ocasionados por uma queda.

Foto do Raio-X do crânio de Sidnelson | Foto: Arquivo Pessoal

Veja nota da GCM na íntegra:



No último sábado (24), agentes da Guarda Civil Municipal trafegavam pelas ruas do Comércio quando foram verbalmente agredidos por um homem, que foi então abordado.

De acordo com as informações iniciais coletadas com os agentes, durante a busca pessoal, o homem conseguiu se desvencilhar, caiu ao solo e chocou o rosto. Ele se levantou e empreendeu fuga em direção ao Elevador Lacerda, não sendo alcançado, e ainda ameaçou lançar pedras contra a equipe.

A Guarda Civil Municipal ressalta que não corrobora com nenhum tipo de violência e que eventuais excessos serão apurados pela corregedoria.

Outro caso

Segundo Sidnelson, um dos agressores já teria se envolvido em um episódio de agressão contra um colega ambulante, em março deste ano. Ele ressaltou que, à época, teria gravado a cena pelo celular e que, por isso, foi a atacado no último sábado.