Ambulante denuncia truculência de guardas municipais no Pelourinho | A TARDE

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um vendedor ambulante, que comercializa na região do Centro Histórico de Salvador, é contido por guardas municipais. O caso foi registrado na última quinta-feira, 14.

O vendedor ambulante foi identificado como Douglas Santos, 24 anos. Ele acusa os guardas de terem lhe agredido.

"Eles ficaram me pirraçando. Quando comecei a gravar, eles estouraram mais. e começaram a me agredir, Me deram tiro de choque, me bateram. Todo dia é essa perseguição. Não querem deixar a gente trabalhar", disse o ambulante em entrevista à TV Bahia.







Por meio de nota, a Guarda Municipal de Salvador disse que os agentes "informaram a um vendedor de água sobre a impossibilidade de comercialização na área de circulação, fato inclusive de conhecimento do ambulante".

O informativo disse, também, que ao ser comunicado de que seria conduzido pra a delegacia, Douglas reagiu a prisão, sendo necessária a utilização de pistola de condutividade elétrica, bem como algemação.

Ainda segundo a GM, Douglas foi levado a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para retirada dos dardos, e posteriormente apresentado na Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis.