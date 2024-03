Guarda Municipal lamenta morte de agente que estava desaparecido | A TARDE

A Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) emitiu nota para lamentar a morte do agente Raul Oliveira Arrais Filho, de 52 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira, 1º. O servidor foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira, 4, no banheiro do Posto da Semop/Revita, onde era lotado.

“A Guarda lamenta o falecimento do agente e informa que presta apoio aos familiares”, diz o comunicado.

Em nota, a Prefeitura de Salvador informou que a Guarda Civil Municipal atua com o Núcleo Psicossocial (Nups), contando com profissionais das áreas de serviços social, psicologia e psiquiatria, realizando de forma continuada capacitações, rodas de conversas, bem como acompanhamento individual dos servidores.