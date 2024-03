Guarda Municipal é encontrado morto após desaparecimento em Salvador | A TARDE

O Guarda Civil Municipal, Raul Arrais, de 52 anos, que estava desaparecido desde a manhã da última sexta-feira, 1º, foi encontrado morto nesta segunda-feira, 4. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM), o servidor foi encontrado no Posto da Semop/Revita, localizado na Av. Cardeal Avelar Brandão Villela, no Jardim Santo Inácio, onde era lotado.

Ainda segundo a GCM, o corpo de Raul foi encontrado dentro de um banheiro anexo da unidade onde ele era lotado. Ainda segundo o comunicado, o agente realizava tratamento para depressão e deixa um filho e esposa.

As informações sobre o sepultamento do agente serão divulgadas.

Corpo de Raul foi encontrado na manhã desta segunda-feira, dentro de um banheiro do posto da Semop | Foto: Reprodução | Google Street View