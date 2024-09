Bandidos fazem arrastão em frente a shopping de Salvador e causam pânico

Crime ocorreu por volta das 20h30 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na noite desta terça-feira, 27, um assalto no ponto de ônibus em frente ao Shopping Cajazeiras, em Salvador, deixou trabalhadores e estudantes em pânico. O crime ocorreu por volta das 20h30, no momento em que as vítimas, que haviam acabado de sair de um curso técnico oferecido na escola localizada dentro do shopping, aguardavam o transporte público.

Segundo testemunhas, os criminosos chegaram ao local em um Fiat Uno preto. Apenas um dos ocupantes desceu do veículo e, em uma ação rápida e violenta, roubou os pertences de algumas das pessoas presentes, enquanto outras conseguiram correr para escapar do assalto.



Imagens de câmeras de segurança da região registraram toda a ação criminosa, capturando o momento em que o ladrão abordou as vítimas e a correria generalizada. Até agora, os suspeitos não foram identificados.

Apesar do impacto do crime, a Polícia Civil informou que nenhuma ocorrência do tipo foi registrada até o momento. A corporação destacou a importância de que as vítimas formalizem a denúncia com um boletim de ocorrência, para que as investigações possam ser iniciadas e os responsáveis pelo crime possam ser identificados e punidos.

Assista: