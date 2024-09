Líderes de esquema que roubava cargas em rodovias viram alvos da PCBA

O grupo investigado já causou um prejuízo de mais de R$ 1 milhão. - Foto: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã desta quinta-feira, 29, a Operação Sincorá, que cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de liderar uma organização criminosa que atuava no roubo de cargas em rodovias.

Conforme apurou o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), o grupo investigado já causou um prejuízo de mais de R$ 1 milhão.

Segundo a corporação, durante a ação desta quinta, que teve apoio operacional dos departamentos de Polícia do Interior (Depin), Especializado de Investigações Criminais (Deic) e Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Brumado, Lagoa Real, Barra da Estiva e Vitória da Conquista.

As investigações ainda apontaram que um grupo organizado celebrava contratos de transporte de mercadorias para desviar as cargas e, posteriormente, registrar comunicações falsas de roubo em delegacias para apresentar aos seus contratantes como justificativa para o não cumprimento da entrega.

"Quando foi registrado um roubo na Delegacia Territorial de Anagé, em janeiro deste ano, o caso chamou a atenção dos investigadores do núcleo de Vitória da Conquista do Draco-LD, que, descobriram que o caminhão mencionado no relato já havia sido alvo de um roubo anterior em dezembro de 2023, entre as cidades de Maracás e Contendas do Sincorá. Assim, foi observado um modus operandi idêntico ao de outras ocorrências, o que motivou o aprofundamento das investigações", declarou a diretora do Draco-LD, delegada Márcia Pereira.

As ações visam a coletar provas adicionais que confirmem também as suspeitas de participação do grupo nos delitos de fraude e comunicação falsa de crime. As investigações seguirão, com o objetivo de identificar mais vítimas e ressarcir os prejuízos causados.