Diretor de escola na Bahia preso era ex-PM, foragido e homicida

Parece uma história de filme, elaborada por um roteirista de Hollywood, mas é uma história real, que teve um desfecho aqui na Bahia. Mais precisamente, na cidade de Ubaitaba, no sul do estado, onde Élio Camilo foi preso na última terça-feira, 27. Sua captura trouxe à tona um passado com histórico de homicídios e estelionato.



Pai de dois filhos, concursado e diretor do Colégio Estadual Octacílio Manoel Gomes, na cidade onde ele morava há 13 anos, o comportamento de Geraldo Dantas Silva (identidade falsa que ele assumiu) não levantava suspeita, porém, o homem de 56 anos era procurado desde 2009, pelas autoridades de Minas Gerais por dois homicídios, ocorridos há cerca de 30 anos.

No entanto, ele, que também é ex-policial militar, recebeu o benefício de "saidinha temporária" e sumiu. Após a fuga, ele foi para a cidade de Vilhena, em Rondônia. Por lá, ele também foi acusado de estelionato.

Élio então seguiu para Ubaitaba, onde virou Geraldo Dantas Silva e prestou concurso público/ Além de novo nome e profissão, ele também se casou e constituiu família. A esposa sequer sabia sobre o passado criminoso de seu amado, até a polícia bater na porta para cumprimento dos mandados de prisão preventiva e o flagrante por uso de documentos falsos.

Após ser preso, ele ainda salientou que imaginava que um dia seria descoberto. Agora, seu novo endereço é o Conjunto Penal de Itabuna.

A prisão aconteceu durante uma operação conjunta entre as polícias civis da Bahia e de Minas Gerais, com o apoio do Setor de Inteligência da Coordenadoria de Operações Estratégicas (COE) da Polícia Civil de Minas Gerais. Policiais da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus) também participaram da operação.

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) informou que exonerou o servidor do cargo imediatamente.