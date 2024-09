Mulher morre após cair de viaduto em acidente de moto

- Foto: Reprodução

Uma mulher morreu após de cair de um viaduto na Zona Norte do Rio de Janeiro na última terça-feira, 27.

O marido da vítima contou que a mulher estava na garupa da motocicleta que pilotava. A moto seguia no viaduto que dá acesso à Linha Amarela e, no alto da via, o homem teria sido fechado por outro veículo. Próximo à curva, o motorista perdeu o controle e a esposa caiu da moto.

O homem também se desequilibrou, mas conseguiu se apoiar na mureta e evitar a queda. Ele ficou com as mãos feridas.

A vítima, identificada como Isabele Galdino, foi socorrida por uma equipe da Lamsa, concessionária que administra a via. Os funcionários acionaram uma ambulância da empresa para o resgate.

A concessionária informou que a equipe médica prestou socorro. A mulher foi levada em estado gravíssimo para o Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu.

O caso está sendo investigado pela 24ª DP.