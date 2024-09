Idosa sofre fratura exposta após ser atropelada pelo próprio carro

- Foto: Natanael Jonathas/Inter TV dos Vales

Uma mulher de 60 anos foi atropelada por sua própria caminhonete em Governador Valadares, no bairro Vila Ozanan. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 27, enquanto ela realizava a manutenção do veículo, que perdeu o freio. A idosa tentou acionar o freio de mão, mas acabou sendo arrastada e ficou presa entre as rodas do veículo e o meio-fio.

Durante a tentativa de socorro, um adolescente de 17 anos, vizinho da vítima, se feriu ao tentar ajudar. Outros dois vizinhos que tentaram prestar assistência também foram lançados contra um barranco.

O resgate, que durou cerca de duas horas, contou com a participação do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar e uma retroescavadeira.

De acordo com a Polícia Militar, a idosa foi sair com o veículo na parte da manhã, por uma distração, destravou o freio de mão antes de entrar na caminhonete, ai aconteceu. Ela tentou entrar no veículo para poder acionar o freio, mas infelizmente não deu, e acabou que ela foi atropelada pelo veículo

A idosa sofreu uma fratura exposta na perna e, tanto ela quanto o adolescente, foram socorridos pelo SAMU em estado consciente. Ambos foram encaminhados para o Hospital Municipal, onde continuam internados.