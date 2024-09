Racha termina em morte de passageira e motorista ferido

O carro capotou diversas vezes, antes de colidir, segundo a PCDF - Foto: Divulgação/CBMDF

Uma passageira morreu após o carro em que estava bater contra um poste de iluminação pública, na noite desta segunda-feira, 26, no Distrito Federal. O motorista do veículo, de 20 anos, ficou gravemente ferido.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), testemunhas disseram que a batida ocorreu durante uma disputa ilegal de velocidade (racha) entre um Astra e um Honda Civic. Os dois veículos trafegavam em alta velocidade, quando o condutor do primeiro perdeu o controle da direção ao tentar uma manobra de ultrapassagem.

O carro capotou diversas vezes, antes de colidir, segundo a PCDF. A corporação não detectou sinais de consumo de álcool pelos motoristas envolvidos.

O motorista apresentava fraturas no fêmur direito e na costela, além de suspeita de traumatismo crânioencefálico e corte no supercílio esquerdo. Ele estava consciente, orientado e foi levado para o Hospital Regional do Gama (HRG).

Durante o atendimento, uma das faixas do BRT ficou interditada para atuação dos bombeiros. A 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) investiga o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor e como disputa de racha.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) detalhou que a colisão aconteceu por volta das 21h10 e que o impacto fez o poste cair no asfalto. Quando os socorristas chegaram, encontraram a passageira do carro presa às ferragens, sem vida, e o condutor machucado.