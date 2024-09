BDM e PCC comandam esquema de roubo de nafta no Porto de Aratu

- Foto: Divulgação / Polícia Civil

O esquema de roubo de Nafta, produto derivado do petróleo, desarticulado durante operação policial realizada na madrugada desta terça-feira, 27, no Porto de Aratu, em Candeias, região metropolitana de Salvador, era comandado pelas facções PCC e BDM, segundo informações de fontes policiais ouvidas pelo Portal A TARDE. Os grupos criminosos também usam o porto para enviar drogas para fora do país.

Na ação desta madrugada, três indivíduos foram presos em flagrante na BR-523 enquanto transportavam 126 mil litros de Nafta em três caminhões-tanques. Entre os detidos estão o líder da organização criminosa, um intermediário das transações e um comprador do material.

As investigações da unidade policial revelaram que o desvio de Nafta ocorria há aproximadamente um ano e meio, envolvendo um esquema de grande escala.

Como funcionava o roudo da Nafta

Quando os navios carregados com o produto se aproximavam do Porto de Aratu, os membros da organização criminosa pagavam cerca de R$ 250 mil aos responsáveis pelas embarcações e retiravam o material ainda em alto-mar usando uma balsa clandestina.

A balsa, carregada com o produto, ancorava na lateral do Porto, onde caminhões-tanque a abasteciam. A maior parte da Nafta era então transportada para um galpão em Caroba, e eventualmente para armazéns em Camaçari e Dias d’Ávila.



Um dos líderes do esquema foi presos na última semana

Fontes policiais do Portal A TARDE apontam também o envolvimento do criminoso conhecido como "Charutinho" sendo um dos lideres do esquema criminoso. Preso na semana passada,

Kleber Herculano de Jesus, conhecido com "Charutinho" foi um dos alvos da Operação El Patrón, deflagrada em dezembro do ano passado, com a missão de investigar o envolvimento do deputado estadual Binho Galinha com organizações criminosa. Ele também é suspeito de administrar uma cooperativa localizada em Caroba (Candeias), onde também gerenciava todas as operações irregulares relacionadas ao Porto de Aratu.

Procurado por homicídios, tráfico, roubo e envolvimento em organização criminosa, Kleber já havia sido preso em 2015. Na ocasião, ele foi identificado como um dos líderes de uma quadrilha que desviava cargas de navios no interior do Porto de Aratu, em Candeias, a 50 km de Salvador, com o auxílio de uma empresa de caminhoneiros.

Além de roubar, o grupo também se dedicava à extorsão e à intimidação de testemunhas, ameaçando aqueles que se recusavam a colaborar com a quadrilha.

De acordo com o Diretor do Depom, Delegado Arthur Gallas, existem fortes indícios de que esse mesmo local é utilizado e alugado em conjunto entre a associação criminosa e narcotraficantes, para o envio de drogas para o exterior, através de navios, informação que foi detalhada por fontes policiais do Portal A TARDE, que confirmam que o local é alugado pela facção Primeiro Comando da Capital (PCC) em parceria com o Bonde do Maluco (BDM).