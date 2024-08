Operação que teve como alvo deputado da Bahia tem mais uma fase

Ação foi deflagrada na manhã desta sexta, em Feira de Santana - Foto: Divulgação

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 9, mais uma operação em desdobramento da “El Patrón”, ação que teve como um dos alvos o deputado estadual Binho Galinha, e foi deflagrada inicialmente em março deste ano.

A nova operação, que aconteceu em conjunto com Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do seu GAECO, a Força Correcional Especial Integrada (Force) da SSP/BA e a Receita Federal, foi realizada na cidade de Feira de Santana e foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

Segundo a PF, a medida foi autorizada pela 1ª Vara Criminal de Feira de Santana com a finalidade de aprofundar as investigações sobre o uso de armas de fogo de uso restrito por grupo criminoso atuante em Feira de Santana e região.

Durante a diligência, foram apreendidos documentos e objetos que poderão fornecer provas adicionais sobre os crimes de posse e porte ilegal de armas de fogo e o envolvimento dos acusados em outros ilícitos. A corporação não informou mais detalhes.