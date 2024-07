Binho Galinha: STJ nega pedido de revogação de prisão do ex-assessor

Parlamentar também é um dos investigados da Operação - Foto: Sandra Travassos | ALBA

O ex-assessor do deputado estadual Binho Galinha (PRD), Bruno Borges França, teve o pedido de revogação de prisão preventiva negado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Joe Ilan Paciornik. França é alvo da Operação El Patrón e foi preso em março deste ano.

Em decisão publicada nesta terça-feira, 16, o magistrado afirmou que não tem como acolher o pedido apresentado pelos advogados por não ter sido analisado ainda no Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). A ação travada impede “a apreciação da questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância”.

Leia também

>> "Recebo a ação policial com serenidade", diz Binho Galinha

>> Vítor Bonfim aguarda posicionamento da Justiça no caso Binho Galinha

O pedido apresentado por França pediu a reconsideração da decisão do STJ contra a prisão preventiva de João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, filho de Binho Galinha, preso em dezembro do ano passado e em abril deste ano, Paciornik reforçou a revogação da prisão preventiva do réu, após manifestação do Ministério Público Federal (MPF).

Bruno França é apontado como “homem de grande confiança” de Binho Galinha, no esquema de organização criminosa, o qual o deputado é considerado líder. No grupo, França atuava como um dos operadores da lavagem de dinheiro.