"Recebo a ação policial com serenidade", diz Binho Galinha

Binho Galinha (PRD) afirmou que acredita na transparência do processo - Foto: Divulgação | ALBA

Após a operação Hybris III, ação deflagrada pela Polícia Federal, que se trata de desdobramento da operação El Patrón, deflagrada em dezembro do ano passado, o deputado estadual Binho Galinha (PRD) disse, em nota, "receber com serenidade a ação policial e reitera a total colaboração com as investigações em curso".

Durante a operação, na época, foram expedidos dez mandados de prisão preventiva, 33 mandados de busca e apreensão, bloqueio de mais de R$ 200 milhões das contas bancárias dos investigados, sequestro de 26 propriedades urbanas e rurais, além da suspensão de atividades econômicas de seis empresas.



O parlamentar ressaltou ainda, em nota, que confia plenamente na Justiça e está à disposição para esclarecer quaisquer questionamentos que possam surgir.

Binho Galinha também "acredita na transparência do processo e na verdade prevalecendo no final".