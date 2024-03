Assessor do deputado Binho Galinha é preso em Feira de Santana | A TARDE

O assessor do deputado estadual Binho Galinha (PRD), que estava foragido da Justiça, foi preso nesta quarta-feira, 6, em Feira de Santana. A prisão corresponde à Operação El Patron, deflagrada pela Polícia Federal com ajuda da Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (FORCE- COGER) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), em dezembro.

Os agentes da força de segurança identificaram o assessor do parlamentar na avenida Noide Cerqueira, localizada no município. Conforme informações da PF, o assessor mascarava a origem ilícita dos valores, a fim de que os recursos não revelasse uma conexão com as atividades criminosas.

>>Esposa e filho de deputado estão entre presos na Operação 'El Patron'

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana. Na oportunidade, também foi apreendido um aparelho celular que estava sob posse do assessor, e será submetido.

>> De perfil discreto, Binho Galinha mantém boas relações na Alba

Binho Galinha é investigado por suspeita de liderar uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro oriundos de jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, desmanche de veículos, entre outras infrações penais.

Em nota, o deputado Binho Galinha afirmou que Bruno Borges é ex-assessor de seu gabinete na Alba e que, em razão da divulgação da prisão, ressalta que desde o pedido de prisão preventiva em aberto, ele não faz mais parte do gabinete do deputado.

"Logo que foi deflagrada a operação, o mesmo foi desligado da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). O deputado estadual Binho Galinha informa ainda que nunca deixou de ir ao seu local de trabalho, o Poder Legislativo da Bahia, tendo cumprido com suas obrigações dentro e fora da Casa. E mais: 'Sempre estive à disposição da Justiça, na qual eu confio, e tenho certeza de que tudo será esclarecido'", diz a nota do deputado.