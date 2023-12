Esposa e filho de deputado estão entre presos na Operação 'El Patron' | A TARDE

A esposa e o filho do deputado estadual, Binho Galinha (Patriota), estão entre os seis presos durante a Operação "El Patron", deflagrada na manhã desta quinta-feira, 7, em Feira de Santana e municípios vizinhos, pela Polícia Federal e Ministério Público. Mayana Cerqueira da Silva e João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano são apontados como integrantes da organização criminosa envolvida em lavagem de capitais advindos de jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, entre outras infrações penais.

Além deles, mais quatro pessoas foram presas, sendo que três eram policais militares. Jackson Júnior, Roque Carvalho, Josenilson Conceição (todos pms) e Jorge Piano.

Conforme o MP envolvimento de dois soldados e de um subtenente, lotados em uma unidade da capital e duas de Feira, com o grupo criminoso que, segundo informações preliminares, tem uma estrutura robusta, com atuação sofisticada, se deu através do levantamento de informações repassadas pela Receita Federal. Eles são apontados como braço armado do grupo e responsáveis pelas cobranças, mediante violência e grave ameaça, de valores indevidos oriundos de jogatinas e empréstimos a juros excessivos.

Na ação, realizada em conjunto com a Receita Federal, Força Correcional Integrada FORCE/COGER/SSP/BA, foram expedidos 10 mandados de prisão preventiva, 33 mandados de busca e apreensão, bloqueio de R$ 200 milhões das contas bancárias dos investigados e sequestro de 40 propriedades urbanas e rurais, além da suspensão de atividades econômicas de seis empresas, em cumprimento à decisão do Juízo da 1º Vara Criminal de Feira de Santana.