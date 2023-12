Binho Galinha já foi preso por integrar quadrilha e sofreu atentado | A TARDE

A operação 'El Patron', deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, 7, tem como um dos alvos prioritários o deputado estadual Binho Galinha (PRD, ex-Patriota), suspeito de liderar uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro oriundos de jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, desmanche de veículos, entre outras infrações penais.

Kleber Cristian Escolano de Almeida (conhecido como Binho Galinha) tem 46 anos e é baiano, natural de Milagres. O deputado estadual não é dos mais conhecidos entre os que atuam na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Ele está em seu primeiro mandato, após ser eleito de maneira surpreendente em 2022, com 49.834 votos, distribuídos por 306 municípios. Sua base eleitoral é a cidade de Feira de Santana.

Leia Mais: >> Seis pessoas são presas durante operação que tem como alvo deputado

Antes de virar parlamentar, Binho Galinha declarou ser empresário. Ele também diz ter trabalhado como ajudante, carroceiro e pintor. “Trabalhava em uma moto entregando galinha e aí colocaram meu nome Binho Galinha”, falou em entrevista ao Boca de Forno News sobre a origem do seu apelido.

Binho Galinha ganhou notoriedade com a população após fazer ações de caridade. Ele afirmou ter comprado 18 mil brinquedos para crianças, cadeira de rodas para quem precisava e distribuído 600 quentinhas diariamente, durante três meses durante a pandemia de Covid-19.

“Eu já passei fome e quem já passou sabe o que é que o povo sofre. Todo mês dou 200 cestas básicas e não digo nada a ninguém. Quem sabe é quem vive comigo”, falou na mesma entrevista.

Problemas com a Justiça

A operação desta quinta-feira, 7, não é a primeira vez que Binho Galinha é alvo da polícia. Em 2011, ele foi preso durante uma ação da Polícia Civil para desarticular uma quadrilha acusada de roubo de veículos em várias cidades da Bahia. Na época, o deputado era dono de uma auto peças no Centro de Feira de Santana e no local foram recuperados veículos de luxo e um caminhão roubado.

O nome de Binho Galinha também foi ligado ao de José Luciano, preso por integrar uma facção criminosa. Conforme o jornal Grande Bahia, o delegado Ricardo Brito informou em 2011 que José Luciano e Binho eram suspeitos de participação em um homicídio ocorrido no bairro Cidade Nova.

Ao Boca de Forno News, Binho Galinha comentou a prisão em 2011, afirmando que foi detido por estar com uma arma. “Passei três dias no presídio e sai. Quem me conhece sabe minha índole e quem sou eu. Enquanto estavam preocupados em falar mal de mim, eu estava indo para a periferia pedir votos e fazer as pessoas felizes ajudando”, falou.

Binho Galinha também foi alvo de um atentado a tiros em 2017, em Feira de Santana. Na ocasião, quatro homens encapuzados chegaram em um bar durante a madrugada e dispararam na sua direção. No entanto, um homem identificado como Luciano Araújo da Silva que foi atingido pelos disparos de fuzil AK-47, arma de uso restrito, e morreu. Ele estava armado e reagiu. Já Binho conseguiu fugir.

O deputado estadual ainda não se pronunciou após ser alvo da 'Operação El Patrón'. A sua prisão chegou a ser pedida pela PF, mas foi negada pela Justiça de Feira de Santana.

Em nota, a Alba disse que "não foi informada, muito menos citada, a respeito da Operação" e que "caso seja notificada ou instada a se pronunciar, o fará de pronto". Também informou que o Regimento Interno da Casa não prevê nenhum tipo de sanção a parlamentares durante o transcorrer de investigações.