De perfil discreto, Binho Galinha mantém boas relações na Alba | A TARDE

O deputado estadual Binho Galinha (Patriota) foi eleito no ano passado, com 49,8 mil votos, dos quais 39,2 mil foram obtidos em Feira de Santana, seu reduto eleitoral. É na Princesa do Sertão que, segundo a Polícia Federal (PF), o parlamentar lidera uma milícia, além de envolvimento com jogos de azar e agiotagem.

Na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Galinha é mais um integrante da bancada de apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). Procurado pelo portal A TARDE, um deputado governista disse não conhecer profundamente o colega, mas fez elogios à postura do representante de Feira de Santana.

“Ele é cordial. Não vi nada dele lá. Mas eu não conheço profundamente. Não sei de onde ele vem. Tenho certeza que a maioria dos deputados também não sabia que ele tinha essa força toda em Feira de Santana. Nas vezes que me encontrei com ele, ele foi muito educado”, declarou o parlamentar governista.

Binho Galinha, porém, agrada não apenas aos governistas, mas também oposicionistas, que reforçaram o caráter discreto e reservado do colega, acusado pela PF de comandar uma organização criminosa.

“Ele é muito tranquilo. Não é muito de render conversa. Ele fica mais na dele. Comentavam, tinham um burburinho sobre esse suposto envolvimento dele [com milícias], mas nunca tive qualquer indício, não cheguei a falar com ele sobre isso, nem mesmo vi alguém falando”, disse um deputado da oposição, sob condição de anonimato.

“Ele é ótimo. Gente boa”, afirmou ao portal A TARDE outro parlamentar da oposição.

Nas sessões, Binho Galinha não tem muito destaque por sua atuação, mas sim por seus ternos mais claros, que sobressaem diante das roupas escuras de seus colegas. Não costuma fazer uso da palavra nem mesmo costuma bater papo com outros deputados ou jornalistas, que frequentam a antessala do plenário conhecida como “o cafezinho da Alba”.

Galinha também passa despercebido nos corredores da Assembleia. Alguns servidores da Alba revelaram ao portal A TARDE que não conhecem o deputado do Patriota. Por outro lado, mesmo sem o conhecer de perto, os trabalhadores da Casa não pareceram se surpreender com a Operação El Patrón.

“Acho que nunca o vi pessoalmente. Se vi, ainda desconhecia a figura. O que eu mais ouço são os comentários de que ele é alguém envolvido com alguma coisa errada. Nos corredores, sempre se falava isso”, contou um assessor parlamentar ligado ao PT.

Quando questionados sobre a possibilidade de Binho Galinha ter seu mandato cassado na Alba, tanto deputados quanto servidores da Casa demonstram reserva. Alguns apontaram preocupação com a imagem do parlamento baiano, mas disseram que o clima para qual caminho os parlamentares devem tomar só poderá ser medido na próxima segunda-feira, 11, quando a Assembleia estará cheia.

“É difícil medir esse clima, porque a Assembleia está vazia hoje. Normalmente, nas quintas, os deputados estão com suas bases no interior ou mesmo com suas famílias. Só teremos o melhor termômetro na próxima semana”, concluiu um deputado da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV.