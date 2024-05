Polícia Federal deflagra nova operação do caso Binho Galinha | A TARDE

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta segunda-feira, 22, a Operação Hybris II, um novo desdobramento da Operação El Patrón, que investiga o envolvimento do deputado estadual Binho Galinha (PRD) em crimes relacionados ao Jogo do Bicho e à milícia em Feira de Santana e municípios dos arredores.

A operação visa cumprir decisões da 1º Vara Criminal de Feira de Santana, com a alienação antecipada de 45 propriedades urbanas e rurais e 245 semoventes. Até o momento, a PF não deu detalhes sobre possíveis possíveis prisões na ação.

Além da PF, também participam da operação a Receita Federal, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a Força Correcional Integrada (Force), da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Relembre

Tudo começou no dia 7 de dezembro de 2023, quando a PF deflagrou a Operação El Patron, que investigava a participação de Binho Galinha com a máfia do Jogo do Bicho em Feira de Santana, mas também o apontava como líder de uma milícia na cidade. Os crimes seriam vários, mas com destaque para lavagem de dinheiro.

Além de Binho Galinha, a esposa e o filho do parlamentar — Mayana Cerqueira e João Guilherme, respectivamente — também foram alvos da operação e chegaram a ser presos, por participação na organização criminosa.

Recentemente, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) instalou uma nova formação do Conselho de Ética, instaurado justamente com o objetivo de avaliar o caso de Binho Galinha. De acordo com Adolfo Menezes, presidente da Casa, é preciso dar uma satisfação à sociedade sobre as acusações.