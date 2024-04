Caso Binho Galinha: Comissão de Ética da Alba define presidência | A TARDE

Após cobranças feitas pelo plenário da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA), o A Comissão de Ética da Casa foi instalada na tarde desta quarta-feira, 17, pelo presidente Adolfo Menezes. O deputado Vitor Bonfim (PV) comandará o colegiado, enquanto a vice ficou com o deputado Marcelino Galo (PT).

A comissão é instalada em meio à repercussão deputado Binho Galinha (Patriota), que é investigado por suposta participação em atividades criminosas ligadas a uma milícia em Feira de Santana.

Segundo Bonfim, os trabalhos, que podem culminar na cassação do mandato do deputado, começarão assim que a documentação relativa ao caso, que está nas mãos da presidência da Casa, chegar às mãos do colegiado.

"Os trabalhos começam a partir do momento que a comissão receber as informações. Só posso fazer qualquer juízo de valor a partir do conhecimento dos autos, até porque a investigação policial corre em segredo de justiça.", afirmou.

A comissão será composta ainda pelos deputados Sandro Régis (União Brasil), Samuel Junior (Republicanos) e Tiago Correia (PSDB) de membros titulares da bancada de oposição, enquanto Alex da Piatã (PSD), Antônio Henrique Júnior (PP), Euclides Fernandes (PT) e Vitor Bonfim (PV) serão titulares da bancada governista.

A suplência da oposição ficará com os deputados Robinho (União Brasil), Emerson Penalva (PDT) e Kátia Oliveira (União Brasil), enquanto Angelo Coronel Filho (PSD), Fabíola Mansur (PSB), Nelson Leal (PP), Marcinho Oliveira (União Brasil) e Raimundinho da JR (PL) compõem o banco de reservas da ala do governo.