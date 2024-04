Após 14 meses, Conselho de Ética da Alba será instalado nesta quarta | A TARDE

Após um ano e dois meses da nova legislatura, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) retoma na quarta-feira, 10, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, responsável pelo julgamento dos deputados estaduais.

A instalação do colegiado surge após a nova operação, deflagrada pelo Secretaria de Segurança Pública (SSP) junto com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), que originou a prisão preventiva da esposa do deputado estadual, Binho Galinha (Patriota), suspeito de liderar uma organização criminosa.

Nesta terça-feira, 9, o líder da maioria, deputado Rosemberg Pinto (PT), indicou os parlamentares que vão compor o colegiado, são eles: Alex da Piatã (PSD), Antônio Henrique Júnior (PP), Euclides Fernandes (PT) e Vitor Bonfim (PV), como membros titulares, conforme consta no documento que o Portal A TARDE teve acesso.

Na suplência, estão os seguintes parlamentares: Angelo Coronel Filho (PSD), Fabíola Mansur (PSB), Nelson Leal (PP), Marcinho Oliveira (União Brasil) e Raimundinho da JR (PL).

Durante a abertura da sessão ordinária, o presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), cobrou novamente o funcionamento do colegiado devido à “gravidade” do caso envolvendo o parlamentar.

“Nós temos que dar satisfação até porque é o nosso papel, no assunto dessa gravidade. Eu espero que a partir de amanhã, após a publicação dos indicados, o Conselho de Ética comece a se reunir para tomar as providências cabíveis”, afirmou o pessedista em plenário.

Leia também

>> Com deputado investigado, Alba segue sem instalar Conselho de Ética

O líder da minoria, Alan Sanches (União Brasil), por sua vez, indicou como representantes da oposição, os seguintes nomes: os deputados Sandro Régis (União Brasil), Samuel Júnior (Republicanos) e Tiago Correia (PSDB), como membros titulares. Emerson Penalva (PDT), Kátia Oliveira (União Brasil) e Robinho (União Brasil) aparecem como suplentes. Os nomes foram apresentados no dia 11 de março.

A Casa Legislativa vem sendo pressionada a instalar o colegiado desde dezembro do ano passado após a divulgação da Operação ‘El Patron’, que investiga o parlamentar, por suposta lavagem de dinheiro provindos de jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada e desmanche de veículos.