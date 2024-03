Após cobrança, oposição indica nomes para compor Conselho de Ética | A TARDE

Após cobrança do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), o líder da oposição da Casa, deputado Alan Sanches (União Brasil) formalizou nesta segunda-feira, 11, a indicação dos membros que vão compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Entre os nomes indicados por Sanches estão os deputados Sandro Régis (União Brasil), Samuel Júnior (Republicanos) e Tiago Correia (PSDB), como membros titulares.

Já como suplentes ficaram os deputados Robinho (União Brasil), Emerson Penalva (PDT) e Kátia Oliveira (União Brasil).

A ala governista, por sua vez, ainda não apresentou nenhum nome para ocupar o colegiado.

Conselho de Ética

Como adiantado pelo A TARDE, a Casa segue há mais de um ano sem o colegiado, desde que o deputado Marquinho Viana (PV) deixou a presidência do Conselho para assumir uma das vice-presidências da Alba.

Nesta segunda, o chefe do Legislativo cobrou os líderes de bancadas para que fizessem a indicação. "Eu já falei no plenário, já pedi aos líderes. Rosemberg Pinto (PT), que é o líder da bancada do governo, o líder Alan Sanches (União Brasil), que é o líder da oposição, que indicassem os membros para se formar o Conselho de Ética e começar os trabalhos a respeito da questão do deputado Binho Galinha”, disse em coletiva de imprensa.

O Conselho de Ética pode ser instalado para avaliar a conduta do parlamentar, que é investigado pela Polícia Federal, como suposto chefe de milícia e envolvimento com o jogo do bicho.

A operação deflagrada pela PF já prendeu três pessoas ligadas a Binho, são eles a esposa, o filho e o assessor parlamentar.

A Mesa Diretora da Casa já foi notificada pelo Ministério Público para apresentar uma manifestação sobre o tema.