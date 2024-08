El Patrón: Deputado Binho Galinha se posiciona após prisão de foragido

A Operação El Patrón investiga o envolvimento do deputado estadual Binho Galinha e outros envolvidos em crimes em Feira de Santan - Foto: Agência Alba

Após a prisão de um foragido da justiça em nova fase da Operação El Patrón, deflagrada nesta quarta-feira, 21, pela Polícia Federal, o deputado Binho Galinha, alvo em outras fases, se pronunciou sobre o caso.

Em nota, o deputado manifestou que está "totalmente à disposição do poder judiciário e das autoridades competentes para esclarecer qualquer questão que envolva seu nome".

Leia também:

>> Operação que teve como alvo deputado da Bahia tem mais uma fase

>> Conselho de Ética da Alba nunca tratou do ‘caso Binho Galinha’

>> Binho Galinha se manifesta após PF cumprir mandados em Feira

"Desde o início das investigações, ele colabora ativamente com as autoridades, fornecendo todas as informações necessárias para que a verdade seja apurada. O deputado reitera seu compromisso com a transparência e a justiça, acreditando no trabalho das instituições", diz a nota.



A operação

A Operação El Patrón investiga o envolvimento do deputado estadual Binho Galinha e outros envolvidos em crimes relacionados ao Jogo do Bicho e à formação de milícia em Feira de Santana e municípios dos arredores.

A operação visa cumprir decisões da 1º Vara Criminal de Feira de Santana, com a alienação antecipada de 45 propriedades urbanas e rurais e 245 semoventes.