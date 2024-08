Binho Galinha se manifesta após PF cumprir mandados em Feira

Deputado estadual se manifestou após operação da PF na manhã desta sexta - Foto: Agência Alba

O deputado estadual Binho Galinha (PRD) se manifestou após a Polícia Federal deflagrar, na manhã desta sexta-feira, 9, uma nova operação em desdobramento à 'El Patron', realizada em março deste ano e que teve como um dos alvos o parlamentar baiano.



Em nota, a assessoria do deputado disse que "Binho Galinha reafirma seu total compromisso em colaborar com as autoridades competentes" e salientou estar à "disposição para fornecer qualquer informação necessária que possa contribuir para elucidar os fatos e esclarecer sua posição".

A PF não revelou detalhes de locais e os alvos dos mandados de busca e apreensão da operação deflagrada na manhã deste sexta, em Feira de Santana. No entanto, revelou que a finalidade é de aprofundar as investigações sobre o uso de armas de fogo de uso restrito por grupo criminoso atuante na cidade e região.

Durante a diligência, foram apreendidos documentos e objetos que poderão fornecer provas adicionais sobre os crimes de posse e porte ilegal de armas de fogo e o envolvimento dos acusados em outros ilícitos. A PF não informou mais detalhes.

Veja nota na íntegra:

Em resposta à operação realizada na manhã de hoje, o deputado estadual Binho Galinha reafirma seu total compromisso em colaborar com as autoridades competentes. Ele garante que sempre defendeu a transparência e a ética em todas as suas ações.

O deputado estadual Binho Galinha reforça que está à disposição para fornecer qualquer informação necessária que possa contribuir para elucidar os fatos e esclarecer sua posição.