Conselho de Ética da Alba nunca tratou do ‘caso Binho Galinha’

O Conselho de Ética, instalado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em abril, ainda não realizou nenhuma reunião para analisar as acusações contra o deputado estadual Binho Galinha (PRD), apontado como líder de uma organização criminosa miliciana em Feira de Santana.

A comissão foi montada justamente para que a Alba pudesse tratar do processo de Binho Galinha, encaminhado para o parlamento pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), mas ainda não foi convocada para analisar o caso.

Procurados pelo Portal A TARDE, integrantes do Conselho de Ética culparam o presidente da comissão, deputado estadual Vitor Bonfim (PV), pela paralisação da comissão diante do caso. Sob condição de anonimato, parlamentares apontaram falta de interesse na evolução das investigações por parte da liderança da bancada governista na Casa.

Nem Vitor Bonfim nem o líder da bancada do governo na Alba, Rosemberg Pinto (PT), atenderam aos telefonemas da reportagem, nem mesmo responderam às mensagens encaminhadas até o momento da publicação desta matéria.

Na manhã desta sexta-feira, 9, a Polícia Federal (PF) deflagrou mais um desdobramento da Operação “El Patrón”, que tem como foco a investigação da suposta organização criminosa comandada por Binho Galinha.

De acordo com a PF, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no município de Feira de Santana, sob autorização da 1ª Vara Criminal de Feira de Santana, com a finalidade de aprofundar as investigações sobre o uso de armas de fogo no grupo que seria liderado pelo parlamentar do PRD.

Os policiais apreenderam, durante a diligência, documentos e e objetos que poderão fornecer provas adicionais sobre os crimes de posse e porte ilegal de armas de fogo e o envolvimento dos acusados em outros ilícitos.

Após a notícia de deflagração de uma nova operação da Polícia Federal, a assessoria do deputado Binho Galinha se manifestou sobre o caso. Em nota, o parlamentar afirmou que “reafirma seu total compromisso em colaborar com as autoridades competentes" e salientou estar à "disposição para fornecer qualquer informação necessária que possa contribuir para elucidar os fatos e esclarecer sua posição".