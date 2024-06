Juíza alega "foro íntimo" e abandona caso Binho Galinha | A TARDE

O caso do deputado estadual Binho Galinha (PRD) deve continuar travado em âmbito judicial. Isso porque, a juíza sorteada para julgar o processo do parlamentar alegou que poderia prejudicar a ação por “foro íntimo”. A magistrada à frente do assunto era Ivonete de Sousa Araújo.

Com mais uma baixa, o caso Binho Galinha acumula a saída de três magistrados. O segundo a abandonar a ação com a mesma justificativa de Ivonete foi o juiz Wagner Ribeiro Rodrigues, titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana.

Já a primeira responsável sobre o processo, a juíza Elke Figueiredo Schuster Gordilho, foi transferida de comarca da Princesa do Sertão para Salvador, pelo critério de merecimento, conforme consta no Diário Eletrônico da Justiça (DJE).

O deputado estadual é o principal alvo da Operação El Patron, deflagrada pela Polícia Federal, em dezembro do ano passado. O parlamentar é considerado como suposto chefe da milícia de Feira de Santana, além de ser investigado por suposta lavagem de dinheiro e agiotagem. A ação que investiga o parlamentar já resultou na prisão da esposa do legislador e de seu assessor parlamentar.

Quatro meses após o estouro do caso, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) instalou a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para analisar a situação do parlamentar dentro do Legislativo.

O colegiado, presidido pelo deputado Vitor Bonfim (PV), no entanto, ainda não realizou a primeira reunião para discutir o tema e aplicar eventuais sanções a Galinha.

