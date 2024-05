Justiça marca data para julgamento de HC da esposa de Binho Galinha | A TARDE

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ) já definiu a data para o julgamento do Habeas Corpus (HC) impetrado pela defesa de Mayana Cerqueira, esposa do deputado estadual Binho Galinha (Patriota). Ela está presa preventivamente desde o dia 9 de abril.

O julgamento do HC está previsto para às 13 horas, do dia 21 de maio, durante sessão da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do TJ. O relator é o desembargador Baltazar Miranda Saraiva.

Mayana Cerqueira foi presa novamente pela Polícia Federal em meio à “Operação Hybris”, que investiga uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada em Feira de Santana e cidades circunvizinhas, na Bahia.

Ela já havia sido presa em dezembro do ano passado por causa da mesma investigação.

Conforme as investigações, a organização criminosa seria chefiada pelo parlamentar Binho Galinha, que foi alvo de busca e apreensão e bloqueio de bens durante a operação "El Patrón!, em dezembro de 2023.

