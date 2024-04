Adolfo Menezes prega cautela em apreciação do caso Binho Galinha | A TARDE

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Adolfo Menezes (PSD) comentou sobre os próximos passos que envolvem o caso Binho Galinha (Patriota), investigado por suposta participação em atividades criminosas ligadas a uma milícia em Feira de Santana, após a instalação da Comissão de Ética da casa.

De acordo com ele, o material enviado pelo Ministério Público será compartilhado ainda hoje com a presidência do colegiado, que ficou com o deputado Vitor Bonfim (PV), e posteriomente repassada aos pares que fazem parte do grupo. Após esse rito, o conselho irá apreciar a questão sobre a cassação do mandato do deputado, o que deve ser feito de forma cautelosa e seguindo os processos legais, como prega Adolfo.

"É uma questão nova pra Assembleia, de todos esses 20 anos que estou aqui, essa questão criminal. Enviarei hoje ainda a cópia do material. É bom que deixemos claro que o Conselho de Ética não tem poder para mandar prender ninguém, caso interpretem dessa forma. Até porque, pela legislação brasileira, o cidadão tem todo direito de defesa até a instância final. O Conselho de Ética irá avaliar o comportamento de um membro da casa, pelo que foi investigado pelos poderes legais e por decisões do judiciário", comentou.

"O material vai ser enviado e aí veremos se é suficiente ou não pra formar a opinião do conselho. Quem cabe punir e pedir prisão, caso ache elementos suficientes para isso, é o judiciário. E no Brasil, todos são inocentes até o processo chegar ao final. Demos o passe inicial com a escolha do presidente e do vice, na outra semana deveremos ter uma nova reunião e aí as coisas vão seguindo no seu curso normal.", pontuou.

Adolfo negou ainda que haja qualquer indício, de acordo com a procuradoria jurídica da Alba, de que o espaço físico da casa tenha sido usada pelo deputado para qualquer tipo de prática da qual é investigado.