Operação que teve deputado baiano como alvo prende foragido em Feira

O alvo estava foragido desde 07/12/2023, data em que foi deflagrada a Operação El Patrón - Foto: Divulgação

Uma força tarefa com órgãos de segurança da Bahia cumpriu na tarde de terça-feira, 20, mandado de prisão preventiva na cidade de Feira de Santana. O alvo estava foragido desde 07/12/2023, data em que foi deflagrada a Operação El Patrón, em que investiga a participação do deputado estadual Binho Galinha.

A operação desarticulou uma organização criminosa especializada na lavagem de capitais de atividades ilícitas como jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada. Os suspeitos teriam envolvimento também com milicianos.

Segundo a PF, o paradeiro do alvo estava sendo apurado. Investigações apontam que ele seria um dos operadores financeiros da organização criminosa, que consistia em utilizar métodos para proceder ao distanciamento dos valores advindos dos ilícitos penais perpetrados pela organização criminosa, recepcionando em sua conta bancária elevadas quantias transferidas pelos outros indiciados, praticando condutas tendentes a disfarçar a origem ilícita dos valores, cujo objetivo seria apresentar desconexão com as atividades criminosas.



O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. Foi apreendido um aparelho celular em poder do investigado, o qual será submetido a perícia com a finalidade de constatar a ocorrência do crime.