Líder de facção preso em operação teria envolvimento com Binho Galinha

Criminoso era líder de facção - Foto: Divulgação

Kleber Herculano de Jesus, um dos alvos da Operação El Patrón, deflagrada em dezembro do ano passado, com missão de investigar o envolvimento do deputado estadual Binho Galinha com milícias, foi preso na terça-feira, 20, em Feira de Santana, e possuía ligação com uma das facções mais perigosas no mundo do crime.

De acordo com apurações do Grupo A TARDE, o suspeito conhecido pelo vulgo 'Charutinho' era um dos 'cabeças caras' de uma das principais facções do país. Ainda segundo a fonte, ele tinha envolvimento direto com o grupo miliciano a qual, segundo o MP, Binho Galinha supostamente liderava.

Veja mais:

>> Casal encontrado morto em carro na Federação teria sido alvo do CV

>> Integrante de facção é preso pela PF no Aeroporto de Salvador

>> Braço direito de 'Buel' do CV: Saiba quem era JP

Histórico

Procurado por homicídios, tráfico, roubo e organização criminosa, Kleber já havia sido preso em 2015. Na época, ele foi apontado como um dos líderes de uma quadrilha que desviava cargas de navios do interior do Porto de Aratu, em Candeias, a 50 km de Salvador, utilizando uma empresa de caminhoneiros.

Além do roubo, o bonde do mal também praticava a extorsão e intimidação de testemunhas, ameaçando aqueles que se recusavam a cooperar com a quadrilha.

Prisão e investigações

O bandido foi preso ao sair de um condomínio em Feira de Santana, na terça-feira, 20. Detido pelos policiais, 'Charutinho' estava com uma pistola calibre 9mm, um veículo e alguns celulares, todos encaminhados para perícia.

A operação desarticulou uma quadrilha que realizava lavagem de dinheiro de ações ilegais como jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada. Os suspeitos também estariam ligados a milicianos.