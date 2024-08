Casal encontrado morto em carro na Federação teria sido alvo do CV

Casal foi encontrado morto dentro de veículo - Foto: Reprodução | TV Bahia

O casal executado a tiros dentro de um veículo abandonado, no bairro da Federação, em Salvador, teria sido alvo da facção criminosa Comando Vermelho (CV). A informação é de uma fonte do Portal A TARDE ligada às forças policiais.

Leia também:

>> Polícia Civil vai abrir novo concurso com mais de 1 mil vagas em 2025

>> CORE participa de treinamento no México de combate ao tráfico

>> Operação que teve deputado baiano como alvo prende foragido em Feira

Segundo as informações, Tailane do Espírito Santo, conhecida na região como 'Maracutaia' e seu companheiro, identificado apenas pelo apelido de 'Ni Rato', foram surpreendidos durante a madrugada desta quarta-feira, 21, quando estavam dentro do veículo. Os dois estavam em situação de rua e usavam o carro para se abrigar.

Conforme o relato, o alvo principal do ataque seria 'Ni Rato', que era uma espécie de olheiro do crime. A mulher acabou sendo baleada porque estava dormindo ao lado dele no bando de trás do veículo. Os dois morreram ainda no local. No entanto, ainda não se sabe qual teria sido o motivo da execução.

Leia também: Integrante de facção é preso pela PF no Aeroporto de Salvador

A Polícia Civil informou que as primeiras diligências de apuração do caso estão sendo realizadas pelo Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP).

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.