Casal é encontrado morto dentro de veículo na Federação

Um casal foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 21, no bairro da Federação, em Salvador. Os corpos estavam no banco de trás de um veículo parado na rua 11 de Agosto com várias marcas de tiros.

Segundo as informações iniciais, as vítimas, identificadas como Tailane do Espírito Santo, conhecida como “Maracutaia” e “Ni Rato” estavam em situação de rua e usaram o veículo como abrigo. A suspeita é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas na região.

Em nota, a PM informou que "policiais militares da 41ª CIPM foram acionados pelo Cicom para verificar uma informação de duas pessoas alvejadas por disparos de arma de fogo na Rua 11 de Agosto, na Federação. No local, a guarnição constatou o fato. A área foi isolada e o DPT acionado para a realização de perícia e remoção cadavérica".

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.