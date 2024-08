Corpo de jovem desaparecido é encontrado na Praia de Ipitanga

Lucas estava com uma amiga no momento em que ocorreu o afogamento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo de um jovem de 24 anos, identificado apenas como Lucas Santana, foi encontrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 21, na região da Praia de Ipitanga, em Salvador.

Informações preliminares apontam que o rapaz estava desaparecido desde o último domingo, 18, quando teria se afogado também em Ipitanga. Lucas foi encontrado cerca de 500 metros do local em que sumiu.

Lucas estava com uma amiga no momento em que ocorreu o afogamento. Os dois foram arrastados pela correnteza, mas ela conseguiu sair com a ajuda de banhistas. Equipes da Salvamar estavam mobilizados desde domingo para tentar localizar o jovem.

No dia seguinte, familiares e amigos de Lucas acompanharam o trabalho de resgate. Uma tenda improvisada foi montada na areia e alguns caminharam pela praia na tentativa de localizar o rapaz. Enquanto isso, Bombeiros e equipe do Salvamar usavam motos aquáticas nas buscas.

Segundo dados do Salvamar, foram registrados oito afogamentos em 2023 e três afogamento nos primeiros oito meses de 2024.