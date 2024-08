CORE participa de treinamento no México de combate ao tráfico

Além da representação baiana, agentes da Espanha, Itália, Argentina, França, Estados Unidos e outros países participam da especialização - Foto: Divulgação

A Polícia Civil, através da Coordenação de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil da Bahia (CORE-PCBA), está no México para participar do Encontro Internacional de Forças Especiais, que está acontecendo neste mês de agosto no Estado de Chiuahua.

Único brasileiro entre os participantes, o policial civil Douglas Pithon se juntará a representantes de outras nações, incluindo Espanha, Itália, Argentina, França e Estados Unidos, para aprimorar as habilidades operacionais e compartilhar conhecimentos essenciais para o combate ameaças transnacionais.

Durante o evento de duas semanas os participantes abordarão uma ampla gama de topicos, desde capacidades humanas até doutrina, armamento, equipamentos e logística específica das Forças Especiais.

O policial civil Douglas Pithon é o único representante brasileiro Encontro Internacional de Forças Especiais | Foto: Divulgação

Segundo a corporação, o encontro faz parte do projeto Sentinela das forças de segurança mexicanas, que visa combater os cartéis no país e fortalecer a cooperação internacional.



As atividades acontecem em duas fases, a 1ª de instrução e a 2ª de Operações, que irá se concentrar na cidade de Juárez, área de atuação dos maiores cartéis mexicanos, o Cartel de Sinaloa e o Cartel de Juárez.