'Fechando o cerco': Forças de Segurança prendem 65 líderes de facções

Em 2024, as operações de inteligência das Forças de Segurança da Bahia resultaram na prisão de 65 líderes de facções, conforme foi divulgado nesta segunda-feira (19) durante uma coletiva no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria da Segurança Pública.

Os indivíduos capturados estão envolvidos em uma variedade de crimes, incluindo tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubo, porte ilegal de armas e corrupção de menores.

Dentre os criminosos localizados, 18 foram encontrados fora do estado, em locais como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Ceará. Além disso, 16 deles estavam listados no Baralho do Crime da SSP.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, ressaltou que o principal objetivo das operações é desarticular as facções criminosas. "Entre janeiro e agosto deste ano, conseguimos prender cerca de 11 mil pessoas, apreender 3.460 armas de fogo, incluindo 51 fuzis, e apreender 3,5 toneladas de drogas", afirmou Werner.

Ele também anunciou que a colaboração com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) será intensificada na Bahia.