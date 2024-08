Dupla do “golpe da locadora” é presa pela Polícia Federal em Salvador

Operação foi deflagrada na manhã desta terça - Foto: Divulgação | PF

A Polícia Federal e a Polícia Militar da Bahia deflagrou na manhã desta terça-feira 20, a Operação Falsa Ocorrência, com cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra duas pessoas investigadas pelos crimes de associação criminosa circunstanciada, porte e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsa comunicação de crime, adulteração de sinal de veículo automotor e estelionato.

Segundo as investigações da PF, no dia 13 de fevereiro deste ano, os dois alugaram um veículo em uma locadora, em Salvador, os quais assim que saíram do estabelecimento comercial retiraram o rastreador e trocaram a placa do citado veículo, a fim de desviá-lo; por fim, eles registraram ocorrência falsa de roubo na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos/SSA, para ocultar a ação criminosa.



A dinâmica criminosa relatada acima foi desvendada a partir do compartilhamento de provas da Justiça Federal com a Justiça Estadual, ocasião em que policiais federais observaram que os criminosos presos nesta terça haviam combinado entre si toda a ação delituosa.

Ainda conforme a corporação, a investigação continuará para apuração de eventuais outros envolvidos. O Bope e a Patamo/ Choque participaram da ação. Não foi revelado bairro do cumprimento dos mandados.

Se condenados pelos crimes cometidos, os investigados se sujeitarão a penas máximas que, somadas, podem chegar a 14 anos de reclusão.