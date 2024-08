Homem é esfaqueado em frente ao TCA e agressor é preso pela PM

Um suspeito ainda teria sido detido pela PM na ocorrência e encaminhado à Central de Flagrantes - Foto: Reprodução

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi esfaqueado, na tarde desta segunda-feira, 19, na região do Largo do Campo Grande, em Salvador.

Informações preliminares apontam que o indivíduo ficou em via pública ensanguentado, em frente ao Teatro Castro Alves (TCA). De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), as equipes foram acionadas com a informação de um rapaz atingido por arma branca e constataram o fato ao chegar no local.

A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, onde recebeu atendimento médico. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do rapaz.



Um suspeito ainda teria sido detido pela PM na ocorrência e encaminhado à Central de Flagrantes. As forças policias não detalharam a motivação e nem a identidade do responsável pelo crime.