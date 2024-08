Líder do BDM preso no Pará fugiu de prisão em Feira de Santana

Peuzinho foi preso nesta segunda com documentos falsos e um carro de luxo - Foto: Divulgação | SSP-BA

O líder da facção Bonde do Maluco (BDM), Juarez de Souza Bisco, conhecido pelo vulgo de 'Peuzinho', preso nesta segunda-feira, 19, na cidade de Castanhal, durante operação conjunto da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e da Polícia Civil do Pará, estava foragido da polícia, quando fugiu do Conjunto Penal de Feira de Santana, em março de 2022.

Na ocasião, quatro detentos improvisaram uma corda com pedaços de pano e pularam o muro para sair do local. Agentes penais encontraram posteriormente a grade da cela 31 do Pavilhão 10, que teria sido serrada para auxiliar na fuga.

Os envolvidos na fuga eram Juarez de Souza Bispo, João Antônio Santos de Oliveira, conhecido como 'Irmão João'; Eliuson dos Santos Carneiro e Cloves Bernardo Ribeiro Júnior, conhecido como 'Cicatriz'. Os dois últimos chegaram a ser localizados pela polícia poucos dias após o ocorrido.

Peuzinho foi preso nesta segunda com documentos falsos e um carro de luxo, modelo Toyota Hilux, na cidade de Castanhal. Ele é apontado como a principal liderança da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) na cidade de Itaberaba, no norte da Bahia.

A troca de informações dos setores de Inteligência da Rondesp Chapada e da Polícia Civil do Pará resultou na prisão do foragido da Justiça. O criminoso possuía dois mandados de prisão e determinava as distribuições de drogas e armas, além de assassinatos de rivais.