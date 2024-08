Integrante de facção é preso pela PF no Aeroporto de Salvador

'Bala Bala' foi preso no Aeporto de Salvador - Foto: Reprodução | Divulgação (ilustração)

Um homem apontado como integrante da facção criminosa Katiara foi preso por policiais federais dentro do Aerporto de Salvador. A prisão aconteceu na última sexta-feira, 17.

Segundo apurações do Portal A TARDE, o suspeito, identificado como Michel Silva Cavalcante, vulgo ‘Bala Bala’, de 18 anos, já havia sido indiciado pela Polícia Civil da Bahia pelos crimes de associação para o tráfico. As apurações ainda indicaram que a facção que ele integra age na região de São Roque do Paraguaçu.

Respondendo em liberdade, o investigado continuou praticando delitos. Em 25 abril deste ano, foi apresentada representação criminal pela prisão temporária com intuito de aprofundamento das investigações de crimes sexuais, medida decretada pelo juízo da comarca de Maragogipe.

Na terça-feira, 20, ele passou por audiência de custódia e a Justiça decretou a prisão temporária por mais 30 dias.