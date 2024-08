Braço direito de 'Buel' do CV: Saiba quem era JP

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Considerado o homem de confiança de Anderson Souza de Jesus, conhecido como “Buel”, principal liderança da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na Bahia, João Pedro Prates do Santos, vulgo 'JP', baleado e morto na manhã desta segunda-feira, 19, durante operação no Cabula, em Salvador, seria responsável por organizar a logística de recebimento de armamento enviado pelo próprio Buel para municiar a facção criminosa na na região. Ele também seria parte do financeiro da organização criminosa.

Investigações da polícia Civil também apontaram JP como autor da tentativa de homicídio contra um policial militar em Ibicaraí, no ano de 2020. Na manhã desta segunda, os investigadores foram justamente cumprir um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Ibicaraí.



JP já fora preso pelo crime de tráfico de drogas, além de outros delitos graves, encontrando-se foragido desde 2020 e sendo apontado como o responsável por diversos "bondes" ocorridos em locais conflagrados em Salvador.



Buel

As forças policiais acreditam que Buel esteja escondido no Rio de Janeiro e sendo ajudado por integrantes da facção carioca. De lá, ele segue enviando armas e, além de dominar a venda de entorpecentes em várias localidades da capital baiana, ele também é o mandante de dezenas de homicídios. No início deste mês, ele passou a figurar no Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (lista dos mais procurados da Bahia).