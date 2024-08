Ônibus voltam a circular no bairro de Tancredo Neves

Imagem ilustrativa - Foto: Reprodução | Ônibus Brasil

Os ônibus voltaram a circular no final de linha de Tancredo Neves. Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), o serviço foi retomado por volta das 8h30 desta segunda-feira, 19. A ida até o final da linha havia sido suspensa após um registro de tiroteio na madrugada.

"Com o reforço no policiamento, os coletivos passaram a circular até o final de linha da localidade. Equipes da Semob e prepostos das concessionárias acompanham a operação", informou a pasta da prefeitura.

Morte de liderança em Tancredo Neves

O homem apontado como a principal liderança do tráfico de drogas da região do bairro de Tancredo Neves morreu após troca de tiros com forças policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). A ação aconteceu no bairro do Cabula e ainda resultou em um policial civil baleado na ação.

João Pedro Prates do Santos, conhecido como 'JP' era apontado como '01' do Comando Vermelho (CV), na região, e homem de confiança do traficante 'Buel', que se intitula dono de vários pontos de drogas.