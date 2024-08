Após tiroteio, ônibus deixam de circular em Tancredo Neves

Imagem ilustrativa - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que os ônibus deixaram de circular no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, nesta segunda-feira, 19, após um registro de tiroteio na região. O final de linha foi remanejado para o Condomínio Arvoredo.

A pasta ainda informou que a alteração no itinerário dos coletivos está sendo monitorada por agentes da Semob e prepostos da Integra.

Logo nas primeiras horas do dia, policiais militares de três CIPMs, além do Batalho de Polícia de Choque (Patamo), iniciaram uma operação e ocuparam os bairros de Tancredo Neves, Arenoso e região do Cabula. Ainda não há detalhes sobre as ações policiais que ocorrem no local.