Jovem de 24 anos é assassinado em festa no recôncavo baiano

Caso aconteceu na madrugada de domingo em Santo Antônio de Jesus - Foto: Divulgação | Prefeitura

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros na cidade de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano. O caso aconteceu na madrugada de domingo, 18, quando a vítima estava em uma festa no Centro da cidade, nas imediações do Espaço São João.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Maurício Cruz dos Santos. Guias periciais e de remoção foram expedidas

Já a Polícia Militar detalhou que o jovem foi baleado durante uma confusão que aconteceu no evento. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava ferida e caída ao chão.

O homem já estava sendo socorrido por populares. Maurício foi levado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), mas não resistiu.